Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+4° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
56 минут назад

Оганесян: «Диалога со «Спартаком» и Абаскалем сейчас нет»

Евро-футбол.Ру

Нападающий «Спартака» Степан Оганесян, в настоящий момент выступающий за «Оренбург» на правах аренды, высказался о своём будущем в московском клубе.

Оганесян: «Диалога со «Спартаком» и Абаскалем сейчас нет»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

21-летний футболист признался, что в настоящий момент не поддерживает связь со «Спартаком».

«По окончании сезона я в любом случае вернусь в «Спартак». Дальше будет видно, как сложится моя судьба. Что касается диалога со «Спартаком» и Абаскалем, то сейчас этого нет», — приводит слова Оганесяна РИА Новости.

Ранее президент «Оренбурга» Василий Еремякин заявлял, что клуб попытается выкупить Оганесяна следующим летом. В текущем сезоне молодой футболист провёл 15 матчей, забил в них один гол и отдал одну результативную передачу.

Футбол,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители