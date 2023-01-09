Ноэль Ле Гре извинился за слова о Зинедине Зидане.

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Вчера глава Федерации футбола Франции заявил: «Если бы Зидан позвонил, я даже не взял бы трубку. Может, устроить для него конкурс, чтобы он нашел работу?»

За эти слова Ле Гре раскритиковали. Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе написал:

«Зидан – это Франция. Не стоит неуважительно относиться к легенде ️».

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера призвала чиновника извиниться. «Реал» осудил высказывания Ле Гре.

Сегодня Ле Гре извинился за слова о Зидане.

«Я бы хотел извиниться за эти высказывания, которые совершенно не отражают ход моих мыслей, а также ничего не говорят о моем отношении к тому, каким игроком Зидан был, и каким трен

Я дал RMC интервью, которое мне не следовало давать, потому что в ходе него пытались разжечь противоречия и противопоставить Дидье Дешама Зинедину Зидану. Это два столпа французского футбола.