Месси может сыграть против Роналду

«ПСЖ» объявил о расписании зимних сборов, которые пройдут в Катаре и Саудовской Аравии, включив в график матч против новой команды Криштиану Роналду.

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Пресс служба парижан сообщила, что 17 января команда отправится на тренировку в Доху, после чего посетит Эр Рияд в Саудовской Аравии и проведет матчи с клубами «Аль Хиляль» и «Аль Наср». Затем «ПСЖ» вернется обратно в Париж.