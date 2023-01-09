Месси может сыграть против Роналду

«ПСЖ» объявил о расписании зимних сборов, которые пройдут в Катаре и Саудовской Аравии, включив в график матч против новой команды Криштиану Роналду.
Пресс служба парижан сообщила, что 17 января команда отправится на тренировку в Доху, после чего посетит Эр Рияд в Саудовской Аравии и проведет матчи с клубами «Аль Хиляль» и «Аль Наср». Затем «ПСЖ» вернется обратно в Париж.
В конце 2022 года «Аль Наср» объявил о подписании Роналду. Таким образом, в товарищеском матче друг против друга могут сыграть аргентинский форвард «ПСЖ» Лионель Месси и португалец. Эта встреча может стать для 37 летнего Роналду дебютной за новый клуб.