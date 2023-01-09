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1 час назад

«ПСЖ» анонсировал матч с «Аль-Насром», в котором Месси может сыграть против Роналду

Матч ТВ

«ПСЖ» объявил о расписании зимних сборов, которые пройдут в Катаре и Саудовской Аравии, включив в график матч против новой команды Криштиану Роналду.

Месси может сыграть против Роналду
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Пресс служба парижан сообщила, что 17 января команда отправится на тренировку в Доху, после чего посетит Эр Рияд в Саудовской Аравии и проведет матчи с клубами «Аль Хиляль» и «Аль Наср». Затем «ПСЖ» вернется обратно в Париж.

В конце 2022 года «Аль Наср» объявил о подписании Роналду. Таким образом, в товарищеском матче друг против друга могут сыграть аргентинский форвард «ПСЖ» Лионель Месси и португалец. Эта встреча может стать для 37 летнего Роналду дебютной за новый клуб.

Футбол,Криштиану Роналду,Лионель Месси,
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