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50 минут назад

​Спортивный директор «Венеции» рассказал о состоянии Черышева

Евро-футбол.Ру

Спортивный директор «Венеции» Давиде Брендолин высказался о перспективах российского полузащитника Дениса Черышева вернуться в основу после травмы.

​Спортивный директор «Венеции» рассказал о состоянии Черышева
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Денис Черышев в отличной форме. Он провёл хороший товарищеский матч против «Байера», поэтому в ближайшей игре «Венеции» мы увидим его в стартовом составе», — заявил функционер коллектива Серии Б в интервью изданию Sport24.

Отметим, что следующим соперником «оранжево-чёрно-зелёных» станет «Дженоа», встреча с которой пройдёт в следующий понедельник, 16 января. На счету Черышева 10 матчей в нынешней кампании, в которых он отличился тремя голами при одном ассисте. «Венеция» занимает в таблице второго по силе дивизиона итальянского футбола лишь 17-е место.

Футбол,Денис Черышев,
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