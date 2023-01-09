Футболист приговорён к 26 годам тюрьмы за участие в протестах

Футболист Амир Наср-Азадани приговорён на родине к 26 годам тюремного заключения. Причиной такому суровому наказанию стало участие спортсмена в несанкционированных протестах.

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Как сообщает France-Presse, Наср-Азадани получил свой приговор в результате осуждения сразу по трём разным обвинениям. Футболиста признали причастным к гибели трёх сотрудников сил безопасности, пособничестве в «мохаребе» («враждебная Всевышнему деятельность», относящаяся иранским правительством как преступное деяние с использованием оружия против третих лиц или общества в целом).

Отметим, что согласно иранскому законодательству, Наср-Азадани может отбывать тюремные сроки одновременно, поэтому он будет находиться под стражей на протяжении 16 лет.

Отметим, что Амир Наср-Азадани c лета 2022 года находился без клуба, а его последней командой был иранский «Иранджаван».