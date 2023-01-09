Бежавший из России экс-футболист застрял в аэропорту в Южной Корее

Экс-футболист нальчикского «Спартака» Джашар Хубиев застрял в аэропорту южнокорейского города Инчхон. Об этом сообщает издание Korea Times.
Спортсмен и еще четверо россиян прибыли в Южную Корею, чтобы избежать мобилизации, однако министерство юстиции страны отказалось предоставить им политическое убежище. Хубиев и остальные россияне вынуждены проживать в транзитной зоне аэропорта в попытках обжаловать это решение.
«По российским законам я даже не подлежу призыву на военную службу. Но в ноябре военные пришли ко мне домой и заставили подписать документ, по которому меня бы признали дезертиром, если бы я не явился для призыва через несколько дней», — приводит слова Хубиева издание.