Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+3° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
35 минут назад

Зидан может возглавить клуб АПЛ

Евро-футбол.Ру

Французский специалист Зинедин Зидан, пребывающий в статусе безработного после ухода из мадридского «Реала», может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге.

Зидан может возглавить клуб АПЛ
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Как стало известно Fichajes, заинтересованность в услугах 50-летнего наставника проявляет лондонский «Тоттенхэм». «Шпоры» сделают предложение «Зизу» в том случае, если нынешний рулевой команды Антонио Конте не поставит подпись под новым контрактом с клубом. Срок действующего договора итальянца истекает по завершении сезона-2022/2023.

Ранее Зидана сватали на пост главного тренера сборной Франции, но федерация футбола страны приняла решение продлить соглашение с Дидье Дешамом.

Футбол,Дидье Дешам,Зинедин Зидан,Реал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители