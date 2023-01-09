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20 минут назад

«Челси» поддерживает Поттера и не планирует увольнять тренера за низкие результаты — СМИ

Матч ТВ

«Челси» по прежнему уверен в главном тренере команды Грэме Поттере и поддерживает специалиста, несмотря на нестабильные результаты клуба, сообщает журналист CBS Бен Якобс в соцсетях.По информации журналиста, перед переходом в лондонский клуб Поттеру было гарантировано время на построение команды, даже если по итогам сезона «Челси» не квалифицируется в Лигу чемпионов.

«Челси» поддерживает Поттера и не планирует увольнять тренера — СМИ
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Владельцы клуба считают Поттера правильным человеком, который приведет клуб к успеху в долгосрочной перспективе, и не намерены менять тренера в ближайшее время. В руководстве понимают, что клуб столкнулся с большим количеством травм, а также перерывом на чемпионат мира, который прошел в середине текущего сезона.

В последних восьми матчах клуб одержал лишь одну победу. «Челси» уже вылетел из Кубка английской лиги и Кубка Англии в этом сезоне, в обеих встречах уступив «Манчестер Сити». Однако лондонцы пробились в 1/8 финала Лиги чемпионов, где сыграют с дортмундской «Боруссией». В турнирной таблице АПЛ команда Поттера располагается на 10 м месте, набрав 25 очков в 17 турах.

Футбол,Грэм Поттер,
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