Лондонский «Челси» не утратил интереса к кандидатуре полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна. Об этом для CaughtOffside сообщил инсайдер Фабрицио Романо.
По данным источника, «Челси» по прежнему намерен совершить сделку, несмотря на все трудности. Сам футболист также хочет присоединиться к клубу АПЛ.
Летом 2022 года «Челси» был готов приобрести Захаряна, но осуществить трансфер не получилось из за невозможности перевести деньги в условиях санкций. Игрок ранее заявлял, что переговоры с английском клубом продолжаются.
19 летний Захарян в этом сезоне МИР РПЛ провел 16 матчей, забил два мяча и сделал пять результативных передач. Его контракт с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2024 года.