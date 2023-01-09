«Челси» сохранил интерес к хавбеку «Динамо» Захаряну

Лондонский «Челси» не утратил интереса к кандидатуре полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна. Об этом для CaughtOffside сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

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По данным источника, «Челси» по прежнему намерен совершить сделку, несмотря на все трудности. Сам футболист также хочет присоединиться к клубу АПЛ.

Летом 2022 года «Челси» был готов приобрести Захаряна, но осуществить трансфер не получилось из за невозможности перевести деньги в условиях санкций. Игрок ранее заявлял, что переговоры с английском клубом продолжаются.