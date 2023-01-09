Президент FPF прокомментировал слухи о Моуринью в сборной Португалии

«Моуринью? Мы общались со многими тренерами, которые соответствовали тем требованиям, которые были нами выдвинуты, но мы делали только одно официальное предложение — то, которое было сделано Роберто Мартинесу», — сказал Гомеш во время пресс-конференции, приуроченной к назначению испанца Роберто Мартинеса на поста главного тренера сборной Португалии.