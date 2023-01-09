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20 минут назад

Президент FPF прокомментировал слухи о Моуринью в сборной Португалии

Чемпионат.com

Президент Португальской футбольной федерации Фернанду Гомеш прокомментировал слухи о назначении главного тренера итальянской «Ромы» Жозе Моуринью на пост наставника сборной Португалии.

Президент FPF прокомментировал слухи о Моуринью в сборной Португалии
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Моуринью? Мы общались со многими тренерами, которые соответствовали тем требованиям, которые были нами выдвинуты, но мы делали только одно официальное предложение — то, которое было сделано Роберто Мартинесу», — сказал Гомеш во время пресс-конференции, приуроченной к назначению испанца Роберто Мартинеса на поста главного тренера сборной Португалии.

Напомним, сегодня, 9 января, стало известно о назначении Мартинеса на пост главного тренера национальной команды Португалии. Моуринью, которого долгое время связывали с вакансией, по слухам, сохраняет шансы на работу в сборной Бразилии.

Футбол,Роберто Мартинес,
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