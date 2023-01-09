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1 час назад

«Манчестер Юнайтед» ведет переговоры об аренде форварда сборной Нидерландов Вегхорста — СМИ

Матч ТВ

Нападающий «Бешикташа» и сборной Нидерландов Ваутер Вегхорст может стать игроком «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Фабрицио Романо.

«Манчестер Юнайтед» ведет переговоры об аренде форварда сборной Нидерландов
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Английский клуб находится в поисках решения с «Бешикташем» и «Бернли», которому принадлежат права на игрока, пишет Романо. Футболист и клуб уверены, что переговоры продолжатся. Если сделка состоится, она будет оформлена в виде аренды до конца сезона.

Сам 30 летний голландец рассчитывает перейти в новый клуб, главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг также хочет видеть футболиста в команде.

В нынешнем сезоне Вегхорст сыграл 18 матчей за турецкий клуб во всех турнирах, забил 9 мячей и сделал 4 результативных передачи.

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