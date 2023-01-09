«Манчестер Юнайтед» ведет переговоры об аренде форварда сборной Нидерландов

Английский клуб находится в поисках решения с «Бешикташем» и «Бернли», которому принадлежат права на игрока, пишет Романо. Футболист и клуб уверены, что переговоры продолжатся. Если сделка состоится, она будет оформлена в виде аренды до конца сезона.