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1 час назад

Анчелотти стал лучшим тренером года по версии IFFHS

Евро-футбол.Ру

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти признан лучшим тренером 2022 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Назван лучший тренер года по версии IFFHS
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

На счету итальянского специалиста, выигравшего в прошлом году четыре трофея (Лига чемпионов, чемпионат Испании, Суперкубок УЕФА, Суперкубок Испании) 245 баллов. В тройку также вошли наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, на счету которого 45 очков, а также главный тренер марокканской сборной Валид Реграги с 40 баллами, дошедший до полуфинала ЧМ-2022 и выигравший африканскую Лигу чемпионов с клубом «Видад Касабланка».

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