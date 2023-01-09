Назван лучший тренер года по версии IFFHS

На счету итальянского специалиста, выигравшего в прошлом году четыре трофея (Лига чемпионов, чемпионат Испании, Суперкубок УЕФА, Суперкубок Испании) 245 баллов. В тройку также вошли наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, на счету которого 45 очков, а также главный тренер марокканской сборной Валид Реграги с 40 баллами, дошедший до полуфинала ЧМ-2022 и выигравший африканскую Лигу чемпионов с клубом «Видад Касабланка».