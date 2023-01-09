Мостовой рассказал, что больше всего на новогодних праздниках его удивило

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал, какая новость из мира спорта больше всего удивила его во время новогодних праздников. «Какая новость на новогодних праздниках меня больше всего удивила? В футболе уже давно ничего не удивляет. Но скорее всего, сумма контракта Роналду в «Аль-Насре», – сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.