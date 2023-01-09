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1 час назад

Мостовой: больше всего на новогодних праздниках удивила сумма контракта Криштиану Роналду

Чемпионат.com

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал, какая новость из мира спорта больше всего удивила его во время новогодних праздников. «Какая новость на новогодних праздниках меня больше всего удивила? В футболе уже давно ничего не удивляет. Но скорее всего, сумма контракта Роналду в «Аль-Насре», – сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Мостовой рассказал, что больше всего на новогодних праздниках его удивило
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Напомним, Роналду покинул «Манчестер Юнайтед» в ноябре 2022 года. Позже португальский форвард подписал контрактное соглашение с «Аль-Наср», которое рассчитано до 2025 года. На данный момент Роналду ещё не дебютировал за саудовскую команду. По данным СМИ, его зарплата в «Аль-Насре» составляет почти $ 200 млн за сезон.

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