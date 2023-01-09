Президент «Торпедо» прокомментировал интерес клуба к Кухарчуку

Президент московского «Торпедо» Илья Геркус рассказал «Матч ТВ» об интересе клуба к футболисту подмосковных «Химок» Илье Кухарчуку.
Ранее «Чемпионат» сообщил, что девять игроков «Химок», включая Кухарчука и Дениса Глушакова, находятся в поисках нового клуба. По информации «РБ Спорт», 32 летний Кухарчук близок к переходу в «Торпедо».
— Кухарчук — игрок интересный. Подошел бы Глушаков «Торпедо»? Глушаков менее интересен команде, нежели Илья, — сказал Геркус «Матч ТВ».
Кухарчук в текущем сезоне провел 10 матчей за «Химки», забил два мяча и отдал одну результативную передачу.