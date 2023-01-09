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16 минут назад

Президент «Торпедо» подтвердил интерес клуба к Кухарчуку

Матч ТВиещё 3

Президент московского «Торпедо» Илья Геркус рассказал «Матч ТВ» об интересе клуба к футболисту подмосковных «Химок» Илье Кухарчуку.

Президент «Торпедо» прокомментировал интерес клуба к Кухарчуку
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Ранее «Чемпионат» сообщил, что девять игроков «Химок», включая Кухарчука и Дениса Глушакова, находятся в поисках нового клуба. По информации «РБ Спорт», 32 летний Кухарчук близок к переходу в «Торпедо».

— Кухарчук — игрок интересный. Подошел бы Глушаков «Торпедо»? Глушаков менее интересен команде, нежели Илья, — сказал Геркус «Матч ТВ».

Кухарчук в текущем сезоне провел 10 матчей за «Химки», забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

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