Объявлен полный состав тренерского штаба Бердыева в «Сочи»

Напомним, о назначении 70-летнего Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи» было объявлено в конце декабря 2022 года. По данным Transfermarkt, специалист подписал с командой контракт до лета 2025 года. Курбан Бердыев дважды выигрывал чемпионат России на тренерском мостике «Рубина» — в 2008 и 2009 годах. В 2009 году он признавался лучшим тренером года по версии РФС.