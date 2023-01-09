AS: оскорбив Зидана, Ле Гре совершил большую ошибку, он задел неприкасаемого

«Президенту Федерации футбола Франции 81 год, и он уже давно должен был покинуть свой пост. Потому что, помимо своей неэлегантной манеры выражаться и обвинений в сексуальных домогательствах (ведется расследование), он руководит высшим органом французского футбола так, словно это его личное ранчо.



Хорошие результаты сборной (победа на ЧМ-2018 и серебро ЧМ-2022) помогли ему остаться, но он допустил большую ошибку. Он коснулся неприкасаемого. Он задел легенду. Он высказался о человеке, чье изображение проецировалось на Триумфальную арку на Елисейских полях в Париже однажды июльским вечером в 1998 году. Первая фотография после победы Франции на чемпионате мира — 1998 была подписана: «Зидан — президент». Этот символ живет и двадцать пять лет спустя. Унижая Зизу, Ле Гре унижает всю страну», — написал журналист.