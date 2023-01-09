AS: оскорбив Зидана, Ле Гре совершил большую ошибку, он задел неприкасаемого

Журналист испанского издания AS Фредерик Эрмель обрушился с критикой на президента Федерации футбола Франции Ноэля Ле Гре за неуважительное отношение к легенде французской сборной и мадридского «Реала» Зинедину Зидану. По словам Эрмеля, неосторожные слова в адрес Зидана — большая ошибка со стороны пожилого функционера со скандальным бэкграундом. Колонка журналиста озаглавлена соответствующе: «Не трогайте Зизу!»
«Президенту Федерации футбола Франции 81 год, и он уже давно должен был покинуть свой пост. Потому что, помимо своей неэлегантной манеры выражаться и обвинений в сексуальных домогательствах (ведется расследование), он руководит высшим органом французского футбола так, словно это его личное ранчо.
Хорошие результаты сборной (победа на ЧМ-2018 и серебро ЧМ-2022) помогли ему остаться, но он допустил большую ошибку. Он коснулся неприкасаемого. Он задел легенду. Он высказался о человеке, чье изображение проецировалось на Триумфальную арку на Елисейских полях в Париже однажды июльским вечером в 1998 году. Первая фотография после победы Франции на чемпионате мира — 1998 была подписана: «Зидан — президент». Этот символ живет и двадцать пять лет спустя. Унижая Зизу, Ле Гре унижает всю страну», — написал журналист.
Напомним, что Зидан, по информации СМИ, является одним из претендентов на пост главного тренера сборной Бразилии. Позже бразильский экс-игрок Карлос Альберто заявил, что португальский специалист Моуриньо предложил ему войти в свой тренерский штаб в сборной Бразилии. Ле Гре, в свою очередь, комментируя информацию о возможном назначении Зидана в бразильскую команду, заявил, что ему все равно, и он даже не взял бы трубку, если бы легендарный футболист и тренер позвонил ему.