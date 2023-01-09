Мартинес: «Я не верю в тактические схемы»

«Я не верю в тактические схемы. Я верю в игроков, в людей и в таланты. Нужно быть тактически гибкими, чтобы получить максимальную отдачу от каждого футболиста, а не игроков, адаптирующихся к системе. Португалия всегда должна стремиться к победе, а для этого нужно быть современной командой с тактической гибкостью», — заявил испанский специалист на своей первой пресс-конференции.