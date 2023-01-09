Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+6° в 
USD 70.30EUR 75.08
Войти в почту
47 минут назад

Мартинес: «Я не верю в тактические схемы»

Евро-футбол.Ру

Новый наставник португальской национальной команды Роберто Мартинес высказался о тактике на новом месте.

Мартинес: «Я не верю в тактические схемы»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Я не верю в тактические схемы. Я верю в игроков, в людей и в таланты. Нужно быть тактически гибкими, чтобы получить максимальную отдачу от каждого футболиста, а не игроков, адаптирующихся к системе. Португалия всегда должна стремиться к победе, а для этого нужно быть современной командой с тактической гибкостью», — заявил испанский специалист на своей первой пресс-конференции.

Также Мартинес отметил, что будет идти к каждой из целей поступательно, также рассказав о желании как можно скорее выучить португальский язык.

Напомним, что Роберто Мартинес сменил на посту тренера «селесао» Фернанду Сантуша, который покинул свой пост после ЧМ-2022.

Футбол,Фернанду Сантуш,Роберто Мартинес,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители