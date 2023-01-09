Опенда поддержал возможное назначение Анри

«Я знаю настроение других игроков и разделяю его. Тьерри Анри уже хорошо знает команду, имеет богатый опыт. Нам нужно именно это», — приводит слова форварда издание L'Equipe.

Также футболист отметил, что бывший игрок «Арсенала» и «Барселоны» помогал Лои советами, а также выразил уверенность, что Анри сможет стать не менее ярким тренером в сравнении с карьерой нападающего.

Напомним, что после вылета с ЧМ-2022 на стадии группового этапа сборную Бельгии покинул Роберто Мартинес. Тьерри Анри работал помощником испанца с 2016 по 2018 год, а также с 2021 года. В его тренерской карьере также имеется опыт работы в «Монако» и «Монреале».