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42 минуты назад

Опенда поддержал возможное назначение Анри на тренерский пост сборной Бельгии

Евро-футбол.Ру

Игрок бельгийской национальной команды и «Ланса» Лои Опенда назвал свою кандидатуру на пост тренера «красных дьяволов».

Опенда поддержал возможное назначение Анри
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Я знаю настроение других игроков и разделяю его. Тьерри Анри уже хорошо знает команду, имеет богатый опыт. Нам нужно именно это», — приводит слова форварда издание L'Equipe.

Также футболист отметил, что бывший игрок «Арсенала» и «Барселоны» помогал Лои советами, а также выразил уверенность, что Анри сможет стать не менее ярким тренером в сравнении с карьерой нападающего.

Напомним, что после вылета с ЧМ-2022 на стадии группового этапа сборную Бельгии покинул Роберто Мартинес. Тьерри Анри работал помощником испанца с 2016 по 2018 год, а также с 2021 года. В его тренерской карьере также имеется опыт работы в «Монако» и «Монреале».

Футбол,Роберто Мартинес,Тьерри Анри,
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