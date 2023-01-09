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48 минут назад

Форвард «Боруссии» Д Аллер рассказал о борьбе с онкологическим заболеванием

Чемпионат.com

Нападающий дортмундской «Боруссии» Себастьян Аллер рассказал о том, как протекало его лечение от онкологического заболевания. Француз только недавно вернулся к тренировкам в общую группу «шмелей».

Форвард «Боруссии» Д Аллер рассказал о борьбе с онкологическим заболеванием
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Теперь все могут увидеть, что проделанная работа за последние шесть месяцев того стоила. На своём пути, например, в больнице, я встретил много людей, которые чувствовали себя лучше, чем я в тот момент. С этим иногда трудно было смириться, но нужно было просто продолжать поверить, что я смогут сделать то же, что и они, что мне станет лучше.

Я много разговаривал со своими друзьями, у которых был такой же диагноз. У всех болезнь протекала по-разному, но мы всегда могли дать друг другу очень ценные советы.

Жду ли я с нетерпением своей первой игры? Этот момент вертится у меня в голове с первого дня. Это то, ради чего я нахожусь в этом клубе», — приводит слова Аллера официальный аккаунт дортмундцев в социальных сетях.

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