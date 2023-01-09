Форвард «Боруссии» Д Аллер рассказал о борьбе с онкологическим заболеванием

«Теперь все могут увидеть, что проделанная работа за последние шесть месяцев того стоила. На своём пути, например, в больнице, я встретил много людей, которые чувствовали себя лучше, чем я в тот момент. С этим иногда трудно было смириться, но нужно было просто продолжать поверить, что я смогут сделать то же, что и они, что мне станет лучше.