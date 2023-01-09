Стало известно, что Пике встречался с новой девушкой до разрыва с Шакирой

Напомним, Шакира и Пике объявили о расставании после 11 лет совместной жизни в июне 2022 года. Позже футболист представил свою новую девушку — Клару Чиа Марти. Однако в августе 2021 года, когда Пике давал интервью в Twitch из своего дома в Барселоне, Клара появилась в кадре. В это время Шакира путешествовала с детьми.