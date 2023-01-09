Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+7° в 
USD 70.30EUR 75.08
Войти в почту
32 минуты назад

Гарет Бэйл завершил карьеру

Sports.ru

Гарет Бэйл объявил о завершении карьеры.

Гарет Бэйл завершил карьеру
Фото: Sports.ruSports.ru

33-летний опубликовал обращение, в котором сообщил о завершении выступлений как на клубом, так и на международном уровне.

Бэйл дебютировал в европейском футболе в сезоне-2006/07 – тогда он выступал за «Саутгемптон».

В 2007 году валлиец перешел в «Тоттенхэм», за который играл на протяжении следующих шести лет.

В 2013 году полузащитник стал футболистом «Реала». Бэйл представлял мадридский клуб до 2020 года, после чего вернулся в «Тоттенхэм» на правах аренды.

В 2022 году Бэйл покинул «Реал» и подписал контракт с «Лос-Анджелесом».

Футбол,Гарет Бэйл,Реал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители