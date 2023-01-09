Гарет Бэйл завершил карьеру

Гарет Бэйл объявил о завершении карьеры.

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33-летний опубликовал обращение, в котором сообщил о завершении выступлений как на клубом, так и на международном уровне.

Бэйл дебютировал в европейском футболе в сезоне-2006/07 – тогда он выступал за «Саутгемптон».

В 2007 году валлиец перешел в «Тоттенхэм», за который играл на протяжении следующих шести лет.

В 2013 году полузащитник стал футболистом «Реала». Бэйл представлял мадридский клуб до 2020 года, после чего вернулся в «Тоттенхэм» на правах аренды.