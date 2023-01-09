«Пока у нас такого варианта не было» — Билялетдинов о Дзюбе в «Химках»

Старший тренер «Химок» Ринат Билялетдинов рассказал «Спорт День за Днем», что не слышал о предложениях клубу подписать контракт с Артемом Дзюбой.

Фото: © Личный архив Артёма Дзюбы © Личный архив Артёма Дзюбы

Ранее появилось информация, что Дзюба через своих представителей предлагает свои услуги клубам МИР РПЛ.

— Предлагали ли «Химкам» Артема Дзюбу?

— Пока у нас такого варианта не было, не слышал.

— Если предложат, готовы рассмотреть?

— Конечно, рассмотрим. Почему нет? Другое дело, какое будет принято решение — будут рассматриваться все плюсы и минусы.

— Нужен ли «Химкам» Дзюба? Чем он может помочь?

— Не стоит забывать, что есть позиция главного тренера (Спартака Гогниева). Как старший тренер могу сказать, что опытный игрок — это всегда хороший вариант для команды. Другой вопрос, что с ним нужно строить отношения с учетом многих факторов. Если это молодой игрок, соответственно, одна возрастная категория. Если опытный — другая. Надо строить отношения исходя из мотивации этого футболиста, по которому поступило предложение. Если она есть — не на словах, а на деле, тогда его можно рассматривать. Без мотивационного момента игрок не принесет команде пользу.