«Пока у нас такого варианта не было» — Билялетдинов о Дзюбе в «Химках»

Старший тренер «Химок» Ринат Билялетдинов рассказал «Спорт День за Днем», что не слышал о предложениях клубу подписать контракт с Артемом Дзюбой.
Ранее появилось информация, что Дзюба через своих представителей предлагает свои услуги клубам МИР РПЛ.
— Предлагали ли «Химкам» Артема Дзюбу?
— Пока у нас такого варианта не было, не слышал.
— Если предложат, готовы рассмотреть?
— Конечно, рассмотрим. Почему нет? Другое дело, какое будет принято решение — будут рассматриваться все плюсы и минусы.
— Нужен ли «Химкам» Дзюба? Чем он может помочь?
— Не стоит забывать, что есть позиция главного тренера (Спартака Гогниева). Как старший тренер могу сказать, что опытный игрок — это всегда хороший вариант для команды. Другой вопрос, что с ним нужно строить отношения с учетом многих факторов. Если это молодой игрок, соответственно, одна возрастная категория. Если опытный — другая. Надо строить отношения исходя из мотивации этого футболиста, по которому поступило предложение. Если она есть — не на словах, а на деле, тогда его можно рассматривать. Без мотивационного момента игрок не принесет команде пользу.
В ноябре Дзюба расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор». Всего футболист провел за команду пять матчей и забил один мяч. На данный момент форвард находится в статусе свободного агента.