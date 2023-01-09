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25 минут назад

Глушаков объявил об уходе из "Химок"

Российская Газета

Как сообщает "Матч ТВ", 35-летний Глушаков рассказал о том, что клубу еще предстоит рассчитаться с ним по контракту и выдать трудовую книжку, после чего он станет свободным агентом.

Глушаков объявил об уходе из "Химок"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глушаков перешел в "Химки" в 2020 году. В нынешнем сезоне футболист провел 19 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и голевой передачей.

Футболист рассказал, что посетил медосмотр команды, после которого у него состоялся разговор с президентом клуба.

"Поговорили по поводу дальнейшей судьбы "Химок", моей, какой он видит перспективу команды. Добродушно пообщались, приняли совместное решение, что надо разойтись. У "Химок" теперь другой вектор развития. Ничего страшного - пожали руки и расстались хорошими друзьями", - приводит "Матч ТВ" слова Глушакова.

Ранее футболист выступал в РПЛ за "Ахмат", "Спартак" и "Локомотив". С красно-белыми он завоевал титул чемпиона России.

Футбол,Спартак,
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