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44 минуты назад

«Челси» потратил на новичков 73,5 млн евро зимой и 355,49 млн за сезон – больше всех

Sports.ruиещё 2

«Челси» потратил на трансферы больше всех денег в этом сезоне.

«Челси» потратил на новичков больше всех в этом сезоне
Фото: Sports.ruSports.ru

Сегодня лондонский клуб арендовал у «Атлетико» полузащитника Жоау Феликса за 11 миллионов евро. Это 20-й трансфер «синих» в этом сезоне.

В сумме, по данным Transfermarkt, «Челси» потратил на новых игроков 355,49 миллиона евро – больше, чем любой другой клуб в этом сезоне. Второе место по этому показателю занимает «Манчестер Юнайтед» (240,32 млн евро), третье – «Вест Хэм» (182 млн).

Трансфер Феликса стал четвертым для «Челси» в зимнее трансферное окно. За этот период лондонцы тоже потратили больше всех денег – 73,5 миллиона евро. Перед подписанием португальца «синие» купили Бенуа Бадьяшиля за 38 миллионов евро, Андрея Сантоса за 12,5 миллиона и Давида Фофана за 12 млн.

Вторым клубом по трансферным тратам в зимнее окно является «Ливерпуль», купивший Коди Гакпо за 42 миллиона евро.

Футбол,Манчестер Юнайтед,
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