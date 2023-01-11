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15 минут назад

Медведев рассказал, почему Ловрен ушёл из «Зенита»

Евро-футбол.Руиещё 1

Александр Медведев, занимающий пост генерального директора петербургского «Зенита», высказался касательно перехода хорватского защитника Деяна Ловрена во французский «Лион».

Медведев рассказал, почему Ловрен ушёл из «Зенита»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

В беседе с корреспондентом «Спорт-экспресса» руководитель объяснил, почему 33-летний игрок принял решение сменить клубную прописку. По словам Медведева, французский клуб предложил Ловрену более выгодные условия, чем были у него в Санкт-Петербурге.

Деян пополнил ряды французского коллектива в январе текущего года. Он заключил с «ткачами» контракт до 2025 года.

Добавим, что вместе с «Зенитом» защитник два раза становился чемпионом РПЛ.

Футбол,Александр Медведев,Зенит,
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