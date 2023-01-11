Медведев рассказал, почему Ловрен ушёл из «Зенита»

В беседе с корреспондентом «Спорт-экспресса» руководитель объяснил, почему 33-летний игрок принял решение сменить клубную прописку. По словам Медведева, французский клуб предложил Ловрену более выгодные условия, чем были у него в Санкт-Петербурге.