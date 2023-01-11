Футболист «Барселоны» Ферран Торрес дисквалифицирован на два матча

Полузащитник испанской «Барселоны» Ферран Торрес получил двухматчевую дисквалификацию, сообщает Mundo Deportivo.

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В концовке победного матча 16 го тура чемпионата Испании против «Атлетико» (1:0) Торрес и защитник мадридцев Стефан Савич устроили потасовку, оба игрока получили прямые красные карточки.

Торрес вынужден будет пропустить матчи своей команды в испанской Примере с «Хетафе» 22 января дома и с «Жироной» 29 января в гостях.

В текущем сезоне 22 летний Торрес провел за «Барселону» 27 игр, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.