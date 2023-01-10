Макрона расстроили слова главы Федерации футбола о Зидане

Напомним, что Зидан, по информации СМИ, является одним из претендентов на пост главного тренера сборной Бразилии. Позже бразильский экс-игрок Карлос Альберто заявил, что португальский специалист Моуринью предложил ему войти в свой тренерский штаб в сборной Бразилии. Ле Гре, в свою очередь, комментируя информацию о возможном назначении Зидана в бразильскую команду, заявил, что ему все равно, и он даже не взял бы трубку, если бы легендарный футболист и тренер позвонил ему.