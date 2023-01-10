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54 минуты назад

Президента Франции Макрона расстроили слова главы Федерации футбола о Зидане

Газета.Ru

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера заявил, что президента Франции Эммануэля Макрона расстроили слова президента Федерации футбола страны Ноэля Ле Гре о Зинедине Зидане, передает Onze Mondia.

Макрона расстроили слова главы Федерации футбола о Зидане
Фото: Газета.руГазета.ру

«Президент страны очень разочарован, когда делаются такие комментарии о легенде французского и мирового спорта», — сказал Удеа-Кастера.

Напомним, что Зидан, по информации СМИ, является одним из претендентов на пост главного тренера сборной Бразилии. Позже бразильский экс-игрок Карлос Альберто заявил, что португальский специалист Моуринью предложил ему войти в свой тренерский штаб в сборной Бразилии. Ле Гре, в свою очередь, комментируя информацию о возможном назначении Зидана в бразильскую команду, заявил, что ему все равно, и он даже не взял бы трубку, если бы легендарный футболист и тренер позвонил ему.

Ранее глава Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре принес извинения за слова о тренере Зинедине Зидане.

Футбол,Эммануэль Макрон,Зинедин Зидан,
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