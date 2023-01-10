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36 минут назад

Источник: «Спартак» согласовал долгосрочный контракт с 22-летним защитником

Чемпионат.com

«Спартак» практически договорился с «Серро Портеньо» о приобретении защитника Алексиса Дуарте, сообщает журналист Сесар Луис Мерло в своём «твиттере».

«Спартак» согласовал контракт с 22-летним защитником
Фото: ТАССТАСС

Сообщается, что «Серро Портеньо» работает над последними деталями продажи защитника московскому «Спартаку». С самим 22-летним парагвайцем «Спартак» согласовал контрактное соглашение до 2027 года.

Всего за «Серро Портеньо» парагваец провёл 107 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив 1 гол и сделал 3 результативных передач.

После 17 туров «Спартак» располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 36 очков. От лидирующего «Зенита» команда отстаёт на 6 очков. В первом матче после зимней паузы «Спартак» сыграет с «Уралом». Матч состоится 5 марта.

Футбол,Зенит,Спартак,
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