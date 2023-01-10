Президент Федерации футбола Франции отреагировал на решение Льориса покинуть сборную

"Льорис — один из величайших вратарей в истории. Об этом свидетельствуют его рекорды. Нам будет не хватать той атмосферы, которую он создавал в команде", - сказал Ле Гре.

36-летний голкипер выступал за сборную Франции с 2008 года и провел 145 матчей, в 121 из них выйдя с капитанской повязкой. На чемпионате мира — 2022 в Катаре он побил рекорд национальной команды по количеству проведенных матчей. Вместе со сборной Льорис выиграл чемпионат мира — 2018 в России и Лигу наций сезона-2020/21, а также стал серебряным призером Евро-2016 и ЧМ-2022.