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1 час назад

Президент Федерации футбола Франции отреагировал на решение Льориса покинуть сборную

Газета.Ru

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре отреагировал на решение голкипера Уго Льориса покинуть сборную, передает сайт FFF.

Президент Федерации футбола Франции отреагировал на решение Льориса покинуть сборную
Фото: Hannah Mckay/ReutersHannah Mckay/Reuters

"Льорис — один из величайших вратарей в истории. Об этом свидетельствуют его рекорды. Нам будет не хватать той атмосферы, которую он создавал в команде", - сказал Ле Гре.

36-летний голкипер выступал за сборную Франции с 2008 года и провел 145 матчей, в 121 из них выйдя с капитанской повязкой. На чемпионате мира — 2022 в Катаре он побил рекорд национальной команды по количеству проведенных матчей. Вместе со сборной Льорис выиграл чемпионат мира — 2018 в России и Лигу наций сезона-2020/21, а также стал серебряным призером Евро-2016 и ЧМ-2022.

Ранее издание L'Equipe выделило трех футболистов, которые могут получить капитанскую повязку в сборной Франции от голкипера Уго Льориса, объявившего об окончании карьеры в составе "трехцветных".

Футбол,Уго Льорис,
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