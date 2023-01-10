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5 минут назад

Португальца Роналду призвали обратить внимание на нарушения прав человека в Саудовской Аравии

Газета.Ru

Лина Аль-Хатлул, представительница правозащитной организации ALQST for Human Rights, призвала игрока «Аль-Насра» Криштиану Роналду обратить внимание на нарушения прав человека в Саудовской Аравии, передает Mirror.

Роналду призвали высказаться о правах человека в Саудовской Аравии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Роналду должен использовать свой голос во благо. Призывать к освобождению заключенных, прекращению мужской опеки, прекращению вынесения смертных приговоров несовершеннолетним», — сказала Аль-Хатлул.

Напомним, 2 января Роналду стал игроком «Аль-Насра», по контракту с которым он будет получать €200 млн в год. 3 января он официально был представлен в качестве игрока клуба.

Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Так, например, он получит от клуба проживание в роскошном особняке, а также самолет для перелетов в Португалию и Испанию и повышенное внимание ко всем своим потребностям и нуждам своей семьи.

Футбол,Криштиану Роналду,
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