Роналду призвали высказаться о правах человека в Саудовской Аравии

Напомним, 2 января Роналду стал игроком «Аль-Насра», по контракту с которым он будет получать €200 млн в год. 3 января он официально был представлен в качестве игрока клуба.

Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Так, например, он получит от клуба проживание в роскошном особняке, а также самолет для перелетов в Португалию и Испанию и повышенное внимание ко всем своим потребностям и нуждам своей семьи.