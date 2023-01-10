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1 час назад

Аршавин считает, что Каррере никто не заплатит в России столько, сколько "Спартак"

Газета.Ru

Бывший капитан петербургского «Зенита» и сборной России Аднрей Аршавин заявил, что ни один клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) не заплатит экс-наставнику московского «Спартака» итальянцу Массимо Каррере на уровне красно-белых.

Аршавин оценил заплату экс-тренера "Спартака"
Фото: Газета.руГазета.ру

«Я думаю, Каррере интересен только «Спартак». Я не знаю, кому он еще нужен, и непонятно, кто ему может заплатить столько, сколько заплатит «Спартак», — приводит слова Аршавина РИА Новости.

58-летний специалист работал в «Спартаке» с лета 2016 года по осень 2018 года и завоевал с командой первый для нее с 2001 года титул чемпионов России в сезоне-2016/17, а также Суперкубок страны. Также он выводил «Спартак» в групповой этап Лиги чемпионов и плей-офф Лиги Европы.

В текущем сезоне после 17 туров «Спартак» располагается на втором месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 36 очков. Лидером чемпионата является «Зенит», набравший 42 балла.

Ранее Массимо Каррера признался, что был бы не прочь в будущем возглавить сборную России.

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