Аршавин оценил заплату экс-тренера "Спартака"

Бывший капитан петербургского «Зенита» и сборной России Аднрей Аршавин заявил, что ни один клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) не заплатит экс-наставнику московского «Спартака» итальянцу Массимо Каррере на уровне красно-белых.

«Я думаю, Каррере интересен только «Спартак». Я не знаю, кому он еще нужен, и непонятно, кто ему может заплатить столько, сколько заплатит «Спартак», — приводит слова Аршавина РИА Новости.

58-летний специалист работал в «Спартаке» с лета 2016 года по осень 2018 года и завоевал с командой первый для нее с 2001 года титул чемпионов России в сезоне-2016/17, а также Суперкубок страны. Также он выводил «Спартак» в групповой этап Лиги чемпионов и плей-офф Лиги Европы.