Владельцы ПСЖ захотели купить «Манчестер Юнайтед»

Инвестиционная компания Qatar Sports Investments (QSI), владеющая французским клубом «Пари Сен-Жермен», хочет приобрести один из клубов Английской премьер-лиги. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к переговорам.

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По информации агентства, приоритетными вариантами являются «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», обсуждение также вели с председателем правления «Тоттенхэм Хотспур» Дэниэлом Леви. Владельцы QSI рассматривают как вариант выкупа полного пакета акций, так и приобретение небольшой доли в одной из команд.

Правила Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запрещают клубам, принадлежащим одной группе компаний, участвовать в одном и том же турнире. Однако команды допускаются к соревнованиям, если в одной из них владелец удерживает основной пакет акций, а в другой — незначительный.