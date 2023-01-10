"Атлетико" останется без тренера к концу сезона

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне покинет свой пост по окончании текущего сезона.

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По информации зарубежной прессы, этот год станет последним для аргентинца у руля команды.

Напомним, Симеоне пришел в "Атлетико" в 2011 году. За 11 лет "матрасники" под его руководством дважды становились чемпионами Испании, выигрывали Кубок и Суперкубок страны, а также Лигу Европы.

Два раза мадридцы выходили в финал главного европейского турнира - Лиги чемпионов, однако обе попытки не принесли им титула.