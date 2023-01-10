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26 минут назад

СМИ: Симеоне уйдет из "Атлетико" по окончании сезона

Советский спортиещё 1

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне покинет свой пост по окончании текущего сезона.

"Атлетико" останется без тренера к концу сезона
Фото: Советский спортСоветский спорт

По информации зарубежной прессы, этот год станет последним для аргентинца у руля команды.

Напомним, Симеоне пришел в "Атлетико" в 2011 году. За 11 лет "матрасники" под его руководством дважды становились чемпионами Испании, выигрывали Кубок и Суперкубок страны, а также Лигу Европы.

Два раза мадридцы выходили в финал главного европейского турнира - Лиги чемпионов, однако обе попытки не принесли им титула.

В текущем сезоне после 16 туров "Атлетико" с 27 очками занимает пятое место в турнирной таблице испанской Ла Лиги. В последнем матче команда дома уступила "Барселоне" со счетом 0:1. В Лиге чемпионов подопечные Симеоне заняли последнее место в своей группе и завершили выступление в еврокубках.

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