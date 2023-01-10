Российский арбитр Карасев заявил, что его международная карьера завершена

Российский футбольный арбитр Сергей Карасев заявил, что его международная карьера с огромной долей вероятности завершена.
43-летний россиянин входит в элитную категорию арбитров Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). На его счету матчи на чемпионатах мира и Европы, финал Суперкубка УЕФА.
«Финальные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы были целью до февраля. Теперь я четко понимаю, что моя международная карьера закончена.
Я же все оцениваю с точки зрения логики. Мне будет 44 года, уже почти год мы не судим в Европе. Сколько это продлится — неизвестно. И когда все вернется, я моложе не стану.
Много времени не судить в Европе — это все равно простой. Если долгое время нет матчей серьезного уровня, то и назначений долгое время не будет.
Прекрасно понимаю, что международная карьера на 100% закончена. А что будет дальше — посмотрим», — приводит слова Карасева «Матч ТВ».
Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.
Ранее сообщалось, что новый главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев хочет провести в клубе кадровые перестановки.