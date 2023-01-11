Роналду не будет представлять заявку Саудовской Аравии на проведение ЧМ-30 из-за Португалии

После перехода Криштиану Роналду в клуб "Аль-Наср" в СМИ появилась информация о том, что португалец будет представлять заявку этой страны в борьбе за проведение чемпионата мира в 2030 году. Однако, полузащитник не намерен этого делать из-за своей национальной команды. Об этом сообщает The Athletic. Роналду не будет участвовать в продвижении заявки Саудовской Аравии из-за того, что родная для игрока Португалия также имеет шансы на проведение турнира в 2030 году. Сообщалось, что страна подаст совместную с Испанией и Украиной заявку. Вчера "Аль-Наср" опроверг информацию, что Роналду будет послом заявки Саудовской Аравии на ЧМ-2030. 2 января Роналду стал игроком "Аль-Насра", по контракту с которым он будет получать €200 млн в год. 3 января он официально был представлен в качестве игрока клуба. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Так, например, он получит от клуба проживание в роскошном особняке, а также самолет для перелетов в Португалию и Испанию и повышенное внимание ко всем своим потребностям и нуждам своей семьи. 37-летний Роналду с ноября 2022 года находился без команды после расторжения контракта с "Манчестер Юнайтед".