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54 минуты назад

Промес пропустит первый зимний сбор «Спартака»

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Championat.com Промес пропустит первый зимний сбор «Спартака»

Промес пропустит первый зимний сбор «Спартака»
Фото: BetassistBetassist

Нидерландец будет заниматься с молодёжной командой.

Нидерландский нападающий московского «Спартака» Квинси Промес пропустит первый и, с большой долей вероятности, второй зимний сборы команды в ОАЭ. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, игроки столичного клуба соберутся в Москве 10 января. 11 и 12 января футболисты пройдут процедуру медицинского осмотра. Первый сбор «Спартака» пройдёт в Дубае с 13 по 27 января, второй – в Абу-Даби с 30 января по 11 февраля.

Отмечается, что Промес сначала будет заниматься с молодёжным составом москвичей, а затем начнёт тренировки по индивидуальной программе.

Как указывает источник, нападающий может пропустить и третий зимний сбор «Спартака», который пройдёт в Белеке (Турция).

В нынешнем сезоне Промес сыграл 23 матча, забил 17 голов и сделал семь передач.

Футбол,Спартак,
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