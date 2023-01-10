РФС получил от УЕФА 8 млн долларов

"Членский взнос [в УЕФА] РФС оплачивает каждый год, - сказал Митрофанов. - Это не легкая атлетика, где участие стоит несколько тысяч в иностранной валюте. Если бы мы приняли решение о выходе [из УЕФА], то еще полгода были бы членами [союза]. От УЕФА по одной из программ мы недавно получили $8 млн".