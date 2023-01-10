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50 минут назад

Российский футбольный союз по одной из программ УЕФА получил $8 млн

ТАСС

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выплатил Российскому футбольному союзу (РФС) по одной из своих программ $8 млн. Об этом во вторник журналистам рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

РФС получил от УЕФА 8 млн долларов
Фото: ТАССТАСС

28 февраля 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Несмотря на санкции, в мае 2023 года в Волгограде пройдет юношеский турнир под эгидой УЕФА.

"Членский взнос [в УЕФА] РФС оплачивает каждый год, - сказал Митрофанов. - Это не легкая атлетика, где участие стоит несколько тысяч в иностранной валюте. Если бы мы приняли решение о выходе [из УЕФА], то еще полгода были бы членами [союза]. От УЕФА по одной из программ мы недавно получили $8 млн".

В конце ноября президент РФС Александр Дюков заявил, что вопрос о возможном переходе организации в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) будет рассмотрен на ближайшем заседании исполкома. 30 декабря союз инициировал создание рабочей группы для взаимодействия с УЕФА и другими организациями по поводу возвращения отечественных клубов и сборных к участию в официальных турнирах. Обсуждение идеи перехода в АФК было приостановлено.

Футбол,Александр Дюков,Максим Митрофанов,РФС,УЕФА,
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