Футболист Захарян пожаловался на разговоры о "Челси"

"На меня не давят постоянные новости о "Челси", я сам каждый день читаю новости в соцсетях, уже нормально к этому отношусь, - сказал Захарян. - Если Романо написал, значит так и есть, на самом деле я не знаю. Сейчас я прохожу медосмотр, к сезону готовлюсь, нет такого, что я думаю только о

"Есть ли от "Челси" какие-то контакты сейчас? Это мы уже решаем с клубом, агентами, что и как будет - сам не могу сказать. Я в "Динамо", готовлюсь к сезону. То, что в команде шутят, - ладно, от разговоров [про "Челси"] устал, да. Просто как в интернет не зайду, там кто-то высказывается на эту тему. Поднадоедает", - добавил Захарян.