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1 час назад

Футболист Захарян заявил, что устал от разговоров о возможном переходе в "Челси"

ТАССиещё 1

Полузащитник московского "Динамо" и сборной России по футболу Арсен Захарян устал от разговоров о возможном переходе в английский "Челси". Об этом он рассказал журналистам во вторник.

Футболист Захарян пожаловался на разговоры о "Челси"
Фото: ТАССТАСС

В летнее трансферное окно Захарян был близок к переходу в "Челси", но трансфер сорвался из-за технических сложностей. 9 января журналист Фабрицио Романо сообщил, что "Челси" все еще заинтересован в трансфере Захаряна.

"На меня не давят постоянные новости о "Челси", я сам каждый день читаю новости в соцсетях, уже нормально к этому отношусь, - сказал Захарян. - Если Романо написал, значит так и есть, на самом деле я не знаю. Сейчас я прохожу медосмотр, к сезону готовлюсь, нет такого, что я думаю только о

"Есть ли от "Челси" какие-то контакты сейчас? Это мы уже решаем с клубом, агентами, что и как будет - сам не могу сказать. Я в "Динамо", готовлюсь к сезону. То, что в команде шутят, - ладно, от разговоров [про "Челси"] устал, да. Просто как в интернет не зайду, там кто-то высказывается на эту тему. Поднадоедает", - добавил Захарян.

В текущем сезоне 19-летний Захарян провел за "Динамо" 22 матча в разных турнирах, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.

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