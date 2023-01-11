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1 час назад

«Представители УЕФА намекали РФС, что не хотят терять Россию» — Митрофанов

Матч ТВиещё 2

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал о реакции Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на заявление РФС о готовности перейти в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).

«Представители УЕФА намекали РФС, что не хотят терять Россию» — генсек РФС
Фото: Матч ТВМатч ТВ

В конце февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах. РФС рассматривает возможность перехода из УЕФА в AFC, но в конце декабря стало известно, что в 2023 году будет создана рабочая группа с УЕФА и ФИФА, которая подробнее обсудит перспективы российского футбола.

— Какой была реакция УЕФА на заявление РФС о готовности перейти в Азиатскую футбольную конфедерацию?

— Мы прежде всего являемся членами УЕФА. У нас добрые и уважительные отношения. Мы как национальная ассоциация имеем большое представительство в органах управления УЕФА. Президент РФС — член исполкома, 14 человек — члены различных комитетов и комиссий УЕФА. И представители УЕФА намекали, что не хотят нас терять.

— Но «потеряны» наши сборные и клубы, которым запрещено играть в официальных соревнованиях.

— РФС — не частная компания, мы представляем интересы всего российского футбольного сообщества. Часть этого сообщества возмущена таким положением дел, а наиболее активная говорит, что если УЕФА не делает шагов навстречу и мы не понимаем перспектив восстановления в соревнованиях, то нужно искать альтернативные варианты.

Прежде чем стало известно прессе о возможном переходе в Азию, мы начали консультации с УЕФА, сообщив коллегам, что часть нашей футбольной общественности ставит перед нами такой вызов и мы вынуждены его прорабатывать. Это не давление на УЕФА, но мы четко объясняем коллегам, что нам нужны четкие правила игры. Нельзя отстранить до нового объявления без временных ориентиров, — цитирует Митрофанова «Российская газета».

Футбол,Максим Митрофанов,РФС,УЕФА,
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