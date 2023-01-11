«Представители УЕФА намекали РФС, что не хотят терять Россию» — генсек РФС

— РФС — не частная компания, мы представляем интересы всего российского футбольного сообщества. Часть этого сообщества возмущена таким положением дел, а наиболее активная говорит, что если УЕФА не делает шагов навстречу и мы не понимаем перспектив восстановления в соревнованиях, то нужно искать альтернативные варианты.



Прежде чем стало известно прессе о возможном переходе в Азию, мы начали консультации с УЕФА, сообщив коллегам, что часть нашей футбольной общественности ставит перед нами такой вызов и мы вынуждены его прорабатывать. Это не давление на УЕФА, но мы четко объясняем коллегам, что нам нужны четкие правила игры. Нельзя отстранить до нового объявления без временных ориентиров, — цитирует Митрофанова «Российская газета».