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1 час назад

Аршавин категорично высказался о возможной работе в «Спартаке»

Спорт день за днем

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал перспективы работы в московском «Спартаке».

Аршавин рассказал, в какой клуб он точно не пойдет работать
Фото: Спорт день за днемСпорт день за днем

Сейчас 41-летний специалист работает на должности директора департамента развития молодежного футбола в питерском клубе.

«Надеюсь, там работают адекватные люди и меня не позовут в эту команду. А если найдется неадекватный – я ему адекватно отвечу, что в «Спартак» я работать точно не пойду», – приводит слова Аршавина «РБ Спорт».

Аршавин начал карьеру в «Зените» в 1999 году. Футболист также защищал цвета лондонского «Арсенала», «Кубани» и казахстанского «Кайрата».

С 2002 по 2012 годы выступал в составе сборной России. Административную карьеру в «Зените» Аршавин начал в 2019 году.

После 17 туров «Зенит» лидирует в РПЛ с 42 очками. Второе место занимает «Спартак» с 36 очками.

Последняя встреча двух клубов прошла 27 ноября. В 6-м туре ФОНБЕТ Кубка России победу одержал «Зенит», обыграв «Спартак» в серии пенальти (4:2). После матча футболисты команд устроили драку.

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