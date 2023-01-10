Аршавин рассказал, в какой клуб он точно не пойдет работать

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал перспективы работы в московском «Спартаке».
Сейчас 41-летний специалист работает на должности директора департамента развития молодежного футбола в питерском клубе.
«Надеюсь, там работают адекватные люди и меня не позовут в эту команду. А если найдется неадекватный – я ему адекватно отвечу, что в «Спартак» я работать точно не пойду», – приводит слова Аршавина «РБ Спорт».
Аршавин начал карьеру в «Зените» в 1999 году. Футболист также защищал цвета лондонского «Арсенала», «Кубани» и казахстанского «Кайрата».
С 2002 по 2012 годы выступал в составе сборной России. Административную карьеру в «Зените» Аршавин начал в 2019 году.
После 17 туров «Зенит» лидирует в РПЛ с 42 очками. Второе место занимает «Спартак» с 36 очками.
Последняя встреча двух клубов прошла 27 ноября. В 6-м туре ФОНБЕТ Кубка России победу одержал «Зенит», обыграв «Спартак» в серии пенальти (4:2). После матча футболисты команд устроили драку.