Рабочей группе УЕФА по возвращению России предрекли трудности

«Понятно, что терять такую перспективную и интересную страну как Россия для УЕФА невыгодно. Так же как и нам не хотелось бы потерять возможность играть в Еврокубках. У нас богатейшие клубы с перспективными игроками, так что наладить отношения и вернуть Россию в интересах обеих сторон. Другое дело, что добиться этого будет непросто», — заметил Свищев.