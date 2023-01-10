Руководство «ПСЖ» хочет, чтобы Месси завершил европейскую карьеру в Париже

Руководство «Пари Сен-Жермен» хочет, чтобы столичный клуб стал последним в Европе для Лионеля Месси, сообщает Marca.

Идея парижан в том, что даже если чемпион мира перейдёт в другую команду, например в MLS, выступления на высшем уровне он закончит в «ПСЖ». «Лионель завершает карьеру в Париже» — такой лозунг планирует использовать клуб, чтобы отделить имя аргентинца от «Барселоны».

Ранее появилась информация, что принципиальное соглашение о продлении контракта Месси с клубом было достигнуто после четырёхмесячных переговоров отца футболиста, Хорхе, со спортивным директором «ПСЖ» Луишем Кампушем и владельцем клуба Насером Аль-Хелаифи.

Месси согласился со всеми условиями контакта. Срок соглашения составит два года, оно будет подписано по схеме «1+1». Зарплата аргентинца увеличится относительно действующего контракта.

В Париже готовы повысить зарплату Месси, так как это в перспективе может принести ощутимую выгоду: его приход в клуб привлёк около десяти новых спонсоров, а каждая сделка увеличилась в среднем с € 3-5 млн до € 5-8 млн.