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50 минут назад

Руководство «ПСЖ» хочет, чтобы Месси завершил европейскую карьеру в Париже

Чемпионат.com

Руководство «Пари Сен-Жермен» хочет, чтобы столичный клуб стал последним в Европе для Лионеля Месси, сообщает Marca.

Руководство «ПСЖ» хочет, чтобы Месси завершил европейскую карьеру в Париже
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Идея парижан в том, что даже если чемпион мира перейдёт в другую команду, например в MLS, выступления на высшем уровне он закончит в «ПСЖ». «Лионель завершает карьеру в Париже» — такой лозунг планирует использовать клуб, чтобы отделить имя аргентинца от «Барселоны».

Ранее появилась информация, что принципиальное соглашение о продлении контракта Месси с клубом было достигнуто после четырёхмесячных переговоров отца футболиста, Хорхе, со спортивным директором «ПСЖ» Луишем Кампушем и владельцем клуба Насером Аль-Хелаифи.

Месси согласился со всеми условиями контакта. Срок соглашения составит два года, оно будет подписано по схеме «1+1». Зарплата аргентинца увеличится относительно действующего контракта.

В Париже готовы повысить зарплату Месси, так как это в перспективе может принести ощутимую выгоду: его приход в клуб привлёк около десяти новых спонсоров, а каждая сделка увеличилась в среднем с € 3-5 млн до € 5-8 млн.

Кроме того, спрос на футболки парижан по всему миру вырос на 30 %, в первый год Месси их было продано более миллиона, стоимость варьировалась от € 90 до € 160, более 60 % из всех футболок – с фамилией Месси.

Футбол,Лионель Месси,
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