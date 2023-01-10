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1 час назад

«Барсу» обязали выплатить 8,5 млн евро Матеусу за незаконное расторжение контракта. Он сыграл 17 минут за клуб

Sports.ru

В июне 2021 года каталонский клуб проинформировал полузащитника, что больше не нуждается в его услугах, и расторг контракт, действовавший до лета 2025 года. Зимой 2020-го его купили у «Палмейрас» за 7+3 млн евро.

"Барселону" обязали выплатить $8,5 млн евро игроку, который сыграл всего 17 минут
Фото: Sports.ruSports.ru

Матеус говорил об этом так: «Не поверил, получив уведомление по e-mail. Это непрофессионально».

Теперь же, как сообщает Cadena SER, бразилец выиграл у «Барселоны» суд. Матеус получит от каталонского клуба 8,5 млн евро компенсации за незаконное расторжение контракта, хотя требовал взыскать с «Барсы» 14,8 млн евро.

За «Барсу» Матеус сыграл всего 17 минут в матче против киевского «Динамо» (4:0). Больше он в игру не вступал.

Футбол,Динамо,
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