В РФС рассказали о деталях создания рабочей группы в УЕФА по переходу в Азию

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал о деталях формирования рабочей группы, которая будет заниматься вопросом о переходе в Азиатскую конференцию.

«Это будет рабочая группа не РФС, в УЕФА. Они формируют эту рабочую группу. Туда должны войти представители ФИФА и других международных организаций, РФС в том числе.

Просто формальный состав группы, аппарат УЕФА, ФИФА, МОК, РФС будут взаимодействовать, готовить документацию, варианты каких-то предложений, уступок, соглашений и так далее», — передает слова Митрофанова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Осенью активно стал обсуждаться вопрос перехода в Азиатскую конференцию. Стоит отметить, что доходы от выступления в Азии будут существенно ниже, чем в Европе. Всего в организации состоят 47 национальных команд. В этой конфедерации проходит Кубок Азии, Лига чемпионов АФК и Кубок АФК.