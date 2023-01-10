В МОК прокомментировали приглашение от РФС

Позиция Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов к международным соревнованиям не изменилась после инициативы Российского футбольного союза (РФС) о создании рабочей группы по взаимодействию с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе МОК.

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28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине; в этот же день УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях. В конце ноября президент РФС Александр Дюков заявил, что вопрос о возможном переходе организации в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) будет рассмотрен на ближайшем заседании исполкома. 30 декабря РФС инициировал создание рабочей группы для взаимодействия с УЕФА и другими организациями по поводу возвращения отечественных клубов и сборных к участию в официальных турнирах; обсуждение идеи перехода в АФК было приостановлено. 10 января генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что состав рабочей группы должен быть определен до конца недели.

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"Позиция МОК остается неизменной. Рекомендуем обратиться к "Заявлению олимпийского движения" из декларации 11-го Олимпийского саммита от 9 декабря 2022 года и новогоднему посланию президента МОК Томаса Баха. По любым конкретным вопросам, касающимся рабочей группы, обращайтесь в РФС и УЕФА", - сообщили в пресс-службе МОК.

9 декабря 2022 года Олимпийский совет Азии (ОСА) призвал облегчить допуск на проводимые в регионе соревнования для спортсменов из России и Белоруссии. В тот же день Олимпийский саммит призвал МОК возглавить изучение проблемы по допуску на соревнования спортсменов, полностью соблюдающих олимпийскую хартию.

На Олимпийском саммите было принято решение продлить рекомендации МОК о недопуске спортсменов из России и Белоруссии до соревнований под эгидой организации. Также были поддержаны санкции в отношении российского и белорусского спорта, которые подразумевают под собой запрет на выступление спортсменов на международной арене с символикой своей страны (флаг, гимн) или на проведение соревнований на территории этой страны. При этом исполнительный совет МОК должен учесть обсуждение при рассмотрении "защитных мер" в отношении спортсменов. Под "защитными мерами", как ранее пояснял президент организации Бах, принято считать недопуск спортсменов из России и Белоруссии к участию в соревнованиях под эгидой МОК.