Алвеса обвинили в сексуальных домогательствах

Верховный суд Каталонии начал следственные действия в отношении бывшего футболиста «Барселоны» Дани Алвеса, обвиняемого в сексуальном насилии. Об этом пишет L'Equipe.

Отмечается, что 2 января в полицию поступило заявление на 39-летнего защитника. Женщина, имя которой не разглашается в интересах следствия, обвинила футболиста в насильственных действиях сексуального характера.

Она пояснила, что инцидент произошел в одном из ночных клубов Барселоны 30 декабря.

Уточняется, что Алвес полностью отрицает свою вину. Он рассказал, что, действительно, находился в это время в ночном клубе. Но у него была своя компания, он «танцевал и веселился, не вторгаясь в чужое пространство».

Спортсмен подчеркнул, что не знаком с дамой, подавшей заявление. Тем более, он «не делал того, что она сказала».