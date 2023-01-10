Стали известны даты возобновления матчей РПЛ

На официальном сайте Российской премьер-лиги (РПЛ) было опубликовано расписание матчей 18, 19 и 20 туров чемпионата.

Фото: РПЛ РПЛ

Турнир возобновится 3 марта матчем «Факела» и «Химок». После 17 туров команды располагаются на 13-м и 15-м месте соответственно. Их разделяет всего одно очко.

4 марта пройдут матчи «Спартак» – «Урал», «Ахмат» – «Оренбург», «Зенит» – «Пари НН» и «Ростов» – «Локомотив». Тур завершится 5 марта матчами «Динамо» – «Крылья Советов», «Краснодар» – «Торпедо» и «Сочи» – ЦСКА.

После 17 туров РПЛ «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице. Команда Сергея Семака набрала 42 очка и опережает идущий вторым «Спартак» на шесть очков. Третьим идет «Ростов» (35 очков).

Последнее место занимает «Торпедо» (6 очков). Строчкой выше располагаются «Химки». «Локомотив» и «Факел» находятся в зоне стыковых матчей.