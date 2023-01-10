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46 минут назад

Стало известно о датах возобновления матчей Российской премьер-лиги

Газета.Ruиещё 4

На официальном сайте Российской премьер-лиги (РПЛ) было опубликовано расписание матчей 18, 19 и 20 туров чемпионата.

Стали известны даты возобновления матчей РПЛ
Фото: РПЛ РПЛ

Турнир возобновится 3 марта матчем «Факела» и «Химок». После 17 туров команды располагаются на 13-м и 15-м месте соответственно. Их разделяет всего одно очко.

4 марта пройдут матчи «Спартак» – «Урал», «Ахмат» – «Оренбург», «Зенит» – «Пари НН» и «Ростов» – «Локомотив». Тур завершится 5 марта матчами «Динамо» – «Крылья Советов», «Краснодар» – «Торпедо» и «Сочи» – ЦСКА.

После 17 туров РПЛ «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице. Команда Сергея Семака набрала 42 очка и опережает идущий вторым «Спартак» на шесть очков. Третьим идет «Ростов» (35 очков).

Последнее место занимает «Торпедо» (6 очков). Строчкой выше располагаются «Химки». «Локомотив» и «Факел» находятся в зоне стыковых матчей.

Стоит отметить, что российский футбол вернется после зимней паузы матчами Кубка России. В конце февраля пройдут четвертьфинальные матчи как в Пути РПЛ, так и в Пути регионов, куда неожиданно попал действующий чемпион России — «Зенит».

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