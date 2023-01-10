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38 минут назад

CAS обнародовал мотивировочную часть решения об апелляции РФС на санкции

Елена Прошина

Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал мотивировочную часть решения по апелляциям Российского футбольного союза (РФС) на отстранение команд из России от международных соревнований.

CAS обнародовал мотивировочную часть решения об апелляции РФС на санкции
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В июле 2022 года CAS отклонил две апелляции от РФС к Международной федерации футбола (ФИФА) и Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), а также федерации футбола ряда стран. Также были отклонены апелляции от московских футбольных клубов ЦСКА и «Динамо», а также от петербургского «Зенита» и «Сочи». Они были направлены после того, как в феврале ФИФА и УЕФА отстранили от участия в международных соревнованиях команды из России из-за событий на Украине.

«Большинство членов комиссии считает, что в чрезвычайных и беспрецедентных обстоятельствах, с которыми столкнулась Международная федерация футбола (ФИФА), обжалуемое решение было разумным, соразмерным и, возможно, необходимым для обеспечения безопасности, надежности и упорядоченности международных футбольных мероприятий», – сказано в опубликованном документе.

Там также подчеркивается, что УЕФА и ФИФА были вынуждены отстранить Россию в целях безопасного проведения международных соревнований. CAS также считает, что ФИФА и УЕФА не нарушили как собственные уставы, так и законы Швейцарии, где располагаются штаб-квартиры этих организаций. Кроме того, члены комиссии выразили надежду на то, что отстранение российских команд будет снято, а Россия полностью восстановится от негативных последствий.

Ранее в РФС рассказали о деталях создания рабочей группы в УЕФА по поводу перехода в Азию.

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