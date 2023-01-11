Сын Бекхэма дебютировал за вторую команду «Брентфорда»

«Ромео действительно вёл нас вперёд. Он создал несколько действительно хороших моментов для команды. У него также была возможность забить гол. Я в восторге от него и от всей команды. Мы не сдавались и справились с этим испытанием», — приводит слова главного тренера второй команды «Брентфорда» Нила Макфарлейна пресс-служба клуба.