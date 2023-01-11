Мбаппе может перейти в «Реал»

Французский нападающий Килиан Мбаппе еще может продолжить свою карьеру в мадридском «Реале». Как сообщает журналист Карлос Карпио, форвард «ПСЖ» по-прежнему намерен перейти именно в мадридский клуб.

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Президент «Реала» Флорентино Перес не станет отказываться от подписания француза, если тот предложит свои услуги в будущем, снизив при этом финансовые требования.

Напомним, в конце прошлого сезона Мбаппе отказался от перехода в «Реал» и продлил контракт с «ПСЖ».

На минувшем мировом первенстве Килиан забил восемь голов в семи матчах и отдал одну результативную передачу. В финале Мбаппе оформил хет-трик.